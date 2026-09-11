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INTERVISTE

Oddi: “Come fa Lotito a non capire i tifosi? Ride tutta Italia”

Published

2 ore ago

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Oddi intervista Lotito tifosi

Altro messaggio tutt’altro che delicato da parte di Giancarlo Oddi che, nelle trasmissioni di Radiosei, ha rilasciato una nuova intervista dove ha parlato dei tifosi della Lazio e del rapporto ormai logoro con Claudio Lotito.

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Le parole di Oddi nell’intervista su Lotito e i tifosi

“I tifosi chiedono a Lotito di chiedere scusa? Non stiamo parlando di una vergogna, mi chiedo come non possa capire questi tifosi. Sarebbe ora di farla finita di vedere uno stadio vuoto quando gioco la Lazio. Stiamo facendo davvero ridere tutta l’Italia. Da sempre chiedo che ci sia un dialogo, pur sapendo che non rientra nei comportanti di Lotito. Mi sembra che, ora, anche il direttore sportivo si stia spendendo per fare dei passi avanti. Una cosa è certa, vedere l’Olimpico così è penoso. I problemi ci sono, ma questo è il più grosso. Io posso dirlo, il tifoso della Lazio c’è sempre stato”.

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