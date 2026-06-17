Oddi: “Alcuni giocatori non vogliono restare, mi fido di Provstgaard”

L’ex calciatore della Lazio Giancarlo Oddi, si è espresso ai microfoni di Radiosei in merito al mercato del club capitolino, che sarà anche quest’anno a saldo zero.

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Le parole di Giancarlo Oddi sul mercato della Lazio.

“Provstgaard mi è piaciuto, possiamo fidarci di lui, ma Romagnoli e Gila sono troppo importanti. A questo ci deve pensare il presidente: ora deve vendere prima di acquistare, occorrerà quindi rimpiazzare bene. Adesso la situazione qui è difficile, alcuni giocatori non vogliono restare. È dura. E visto che qui ci sono ‘pochi’ problemi, pensiamo pure alla Reggina”.

“Se Lotito ha queste possibilità, quelle di acquistare un altro club, ok ma basta che faccia bene con la Lazio. Il problema è che con la Lazio sta facendo fatica. Se i tifosi sono arrivati a questo punto, significa che il presidente non è riuscito a fare bene. Entrare in campo e vedere uno stadio vuoto? La squadra ne risente. Quanto seminato fin qui non ha dato i suoi frutti, che ora si semini altro. La tifoseria è importante. Serve parlare chiaro. Quando noi eravamo in difficoltà il tifoso c’era”.

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