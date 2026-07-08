Oddi: “Se vendiamo i più importanti siamo rovinati”

E’ una voce estremamente pessimista quella di Giancarlo Oddi, raggiunto in un’intervista in collegamento con Radiosei, che si dice estremamente preoccupato per il futuro della Lazio dopo la partenza delle due colonne della difesa, Mario Gila e Alessio Romagnoli. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE: Rambaudi: “Una Ferrari non va ad aria: se non puoi metterci benzina la vendi”

Le parole di Oddi sulla partenza di Gila e Romagnoli

“Partenza di Gila? Se dobbiamo vendere i giocatori più importanti, e le buone stagioni passano dai gol non presi, siamo rovinati. Oltre all’importanza dello spagnolo, aggiungo quella di Romagnoli. Gila è un difensore fortissimo, idem Romagnoli che addirittura comandava dietro, guidava la difesa”.

Sulle prospettive della Lazio

“La Lazio ha una storia e, con tutto il rispetto, c’è differenza con la Reggina. Mi auguro, per lo meno, che si faccia una squadra in grado di potersela giocare con tutti. La vedo difficile come cosa. I giocatori migliori vanno via, allora cerchiamo di individuare profili che possano diventare importanti. La Lazio, ripeto, ha una storia, bisogna andare avanti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP