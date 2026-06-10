Oddi: “Senza i tifosi non ci sarebbero le squadre, vedere lo stadio vuoto fa male”

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore, Giancarlo Oddi ha parlato della protesta dei tifosi, e la scelta di non abbonarsi. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Oddi sulla protesta dei tifosi

“Che il tifoso non vada allo stadio ormai sembra una cosa normale ma non lo è per niente. Il tifoso laziale c’è sempre stato, è sempre intervenuto nei momenti difficili. Ora il presidente Lotito gli dimostra di continuo delle negatività quindi mi permetto di dirgli di fare un incontro con i tifosi per mettere fine alla loro assenza allo stadio. Mi auguro che il presidente riesca a parlare con loro. Senza i tifosi non ci sarebbero le squadre, andare ora a vedere la Lazio ti fa sentire male. Senza tifosi non si va da nessuna parte. Se la Lazio rischia di incappare in una stagione ancora più difficile di questa? Sì, vedi la Fiorentina. Ora se non sei preparato rischi grosso. Mi auguro si faccia una squadra che possa dare qualche soddisfazione”.

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