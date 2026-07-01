Oddi: “D’Amico aveva una classe unica, per lui esisteva solo la Lazio”

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha ricordato il suo ex compagno di squadra e amico Vincenzo D’Amico, il golden boy biancoceleste che nel 1974 vinse il primo Scudetto della sua storia.

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Le parole di Oddi nell’intervista sul ricordo di Vincenzo D’Amico

“Ricordo Vincenzo tutti i giorni. Sono andato a vedere quello che hanno fatto per lui a Latina, lo hanno davvero ricordato come merita. Con noi in campo era il più piccolo, ma anche uno dei più furbi. Aveva una classe unica. Come giocatore era troppo bravo. Grande calciatore e persona troppa simpatica. Noi volevamo il suo bene, se ci arrabbiavamo con lui era per fargli capire certe cose.

È stato il punto di forza della squadra. Il primo anno in A non giocava e non abbiamo vinto il campionato, poi si è preso il posto ed abbiamo vinto: diceva sempre che era stato merito suo (sorride, ndr). Era un fratello più piccolo per tutti. Lui voleva diventare un giocatore della Lazio, poteva andare ovunque per la sua tecnica, ma non esistevano altre squadre per lui“.

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