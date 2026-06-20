CALCIOMERCATO LAZIO
La Lazio cerca un trequartista: piace Odgaard del Bologna
La Lazio sta cercando un trequartista da regalare al Gennaro Gattuso per il suo 4-2-3-1 e spunta il nome di Jens Odgaard, del Bologna: le ultime sull’interessamento dei biancocelesti per il calciatore classe 1999.
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La Lazio su Odgaard del Bologna: gli aggiornamenti della trattativa
Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Lazio starebbe monitorando la situazione relativa a Jens Odgaard, del Bologna. Il classe 1999 è legato ai Felsinei da un contratto fino a giugno 2029, ma potrebbe partire per finanziare il mercato indicato da mister Tedesco. La mancata qualificazione alle coppe, infatti, appesantisce le casse degli emiliani, disposti a sacrificare il danese per avere più ossigeno. Per il suo cartellino, valutato circa 12 milioni di euro, sono stati dimostrati diversi interessamenti dalla Premier e dalla Serie A, fra cui anche la Lazio. Al momento, però, non sarebbe stata avanzata ancora nessuna offerta.
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