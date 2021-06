Oggi 3 mesi dalla scomparsa di Daniel Guerini: il ricordo dei compagni (FOTO)

- Advertisement -

DANIEL GUERINI LAZIO PRIMAVERA – Oggi sono tre mesi dalla tragica scomparsa di Daniel Guerini. Era il 24 marzo 2021, la sera in cui il giovane talento della Lazio Primavera ci ha lasciato all’improvviso in un incidente stradale. Guero non c’è più, ma resta nel cuore di tutti i parenti, amici e conoscenti. I suoi ex compagni di squadra continuano a scrivere dediche e bellissimi pensieri per lui.