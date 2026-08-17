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INTERVISTE

Okocha: “La Lazio mi voleva solo per riempire una casella”

Published

21 minuti ago

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aquila

Durante un’intervista ai microfoni di Obi One Podcast l’ex calciatore nigeriano Okocha ha parlato del suo possibile arrivo alla Lazio che lui ha rifiutato perché a detta sua la società non lo cercava per questioni tattiche ma di immagine.

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L’intervista di Okocha sulla Lazio

Okocha ha spiegato di aver percepito l’interesse della Lazio come legato soprattutto a ragioni d’immagine, più che alla volontà di puntare sulle sue qualità tecniche. Sentirsi considerato un volto di una strategia d’immagine è stato per lui un motivo sufficiente per rifiutare la proposta. Questo il suo commento:

“Mi volevano solo per riempire una casella. Rifiutai”.

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