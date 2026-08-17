INTERVISTE
Okocha: “La Lazio mi voleva solo per riempire una casella”
Durante un’intervista ai microfoni di Obi One Podcast l’ex calciatore nigeriano Okocha ha parlato del suo possibile arrivo alla Lazio che lui ha rifiutato perché a detta sua la società non lo cercava per questioni tattiche ma di immagine.
Leggi anche: Pulici: “Il Flaminio non distrarrà i tifosi dai reali problemi”
L’intervista di Okocha sulla Lazio
Okocha ha spiegato di aver percepito l’interesse della Lazio come legato soprattutto a ragioni d’immagine, più che alla volontà di puntare sulle sue qualità tecniche. Sentirsi considerato un volto di una strategia d’immagine è stato per lui un motivo sufficiente per rifiutare la proposta. Questo il suo commento:
“Mi volevano solo per riempire una casella. Rifiutai”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Gimenez sempre più lontano: accordo trovato tra l’attaccante e il Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Pinamonti non convocato dal Sassuolo, trattativa avanzata con la Lazio: le ultime