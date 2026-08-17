Okocha: “La Lazio mi voleva solo per riempire una casella”

Durante un’intervista ai microfoni di Obi One Podcast l’ex calciatore nigeriano Okocha ha parlato del suo possibile arrivo alla Lazio che lui ha rifiutato perché a detta sua la società non lo cercava per questioni tattiche ma di immagine.

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L’intervista di Okocha sulla Lazio

Okocha ha spiegato di aver percepito l’interesse della Lazio come legato soprattutto a ragioni d’immagine, più che alla volontà di puntare sulle sue qualità tecniche. Sentirsi considerato un volto di una strategia d’immagine è stato per lui un motivo sufficiente per rifiutare la proposta. Questo il suo commento:

“Mi volevano solo per riempire una casella. Rifiutai”.

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