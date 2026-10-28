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Anche l’Olanda si gode Taylor: il post social è tutto per lui (FOTO)
Le prestazioni di Taylor non sono passate inosservate all’Olanda, la Nazionale dei Paesi Bassi non ha convocato il centrocampista della Lazio durante l’ultimo Mondiale ma ora se lo gode anche sui social.
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L’Olanda pazza di Taylor: il centrocampista della Lazio elogiato sui social
“Kenneth Taylor, 2 goal e 1 assist nelle ultime due partite” con questa didascalia l’Olanda ha dedicato il suo ultimo post apparso sui social proprio al numero 24 biancoceleste che sta prendendo la formazione di Gattuso sulle spalle. Per il mister della Lazio l’ex Ajax è un elemento imprescindibile anche quando non è al 100%.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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