Tempo di lettura: < 1 minuto

OLIMPIADI TOKYO RINVIO – Tutto lo sport è costretto a fermarsi a causa del Coronavirus. Qualche giorno fa si è deciso per il rinvio degli europei di calcio al 2021 ma il Cio aveva fatto sapere che per le Olimpiadi si sarebbe ancora aspettato per prendere una decisione. Oggi l’Ansa ha rivelato che l’esecutivo del Cio si è riunito e avrebbe deciso per lo slittamento entro l’anno 2020. Nelle prossime 4 settimane la decisione. Ecco il comunicato del Comitato Olimpico Internazionale.

Il comunicato del Cio

“Il CIO, in pieno coordinamento con il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, le autorità giapponesi e la città di Tokyo, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il Cio è fiducioso di portare a termine queste discussioni entro le prossime quattro settimane.”

