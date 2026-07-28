Ufficiale: dopo Piemonte anche Oliviero saluta la Lazio Women e passa alla Roma

Non solo Martina Piemonte, anche Elisabetta Oliviero lascia la Lazio Women con la medesima destinazione, la Roma. Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club capitolino.

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Il comunicato della Roma su Oliviero

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Elisabetta Oliviero. L’esterna di fascia arriva alla Roma dopo aver costruito la sua carriera tra Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio; in Serie A ha raggiunto le 196 presenze segnando 10 gol totali.

Dal febbraio 2024 entra stabilmente nel giro della Nazionale maggiore partecipando anche alla spedizione degli Europei 2025. Oliviero firma un contratto che la lega al Club fino al 2029. Benvenuta alla Roma, Elisabetta!.”

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