ONOFRI LAZIO INTERVISTA – E’ nato a Roma, ma non ha mai indossato le maglie delle due squadre della capitale. Claudio Onofri, ex giocatore e bandiera del Genoa, ed attualmente commentatore per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste. Questa la sua analisi sui movimenti di calciomercato posti in essere in questa sessione estiva dalla Lazio.

Onofri sul calciomercato della Lazio

“La Lazio sta seguendo prospetti interessanti sul mercato. Muriqi negli ultimi due anni ha segnato 32 gol, Tare lo ha notato da tempo. Parliamo di un calciatore molto duttile, in grado di fare la differenza. I biancocelesti hanno il vantaggio di conoscersi a memoria, ognuno sa quello che deve fare in ogni momento per riconquistare la palla e questo è un valore aggiunto. Senza contare poi il talento dei calciatori, che fa la differenza. Il finale di stagione è stato difficile, ma non ha cancellato quanto di buono fatto in precedenza”.

