Onorato: “Flaminio? Sono coinvolto direttamente. I tifosi e Lotito devono chiarirsi”

Ai microfoni dell’Adnkronos, nel corso di AdnTalks, l’Assessore Alessandro Onorato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al progetto Flaminio e non solo, disquisendo anche indirettamente della protesta dei tifosi biancocelesti nei confronti del presidente Lotito.

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Le parole dell’Ass. Onorato nell’intervista sul Flaminio e la protesta dei tifosi della Lazio

“Le squadre di calcio hanno senso se esiste il tifo, senza tifo diventano operazioni commerciali e basta. Io ho un ruolo istituzionale, peraltro, sono coinvolto in maniera diretta nello stadio della Lazio, quindi non posso parteggiare, credo che le istituzioni non debbano mai parteggiare ma devono rimanere terze, poi quando non hai un ruolo istituzionale puoi manifestare quello che vuoi sul tuo credo”.

Onorato sulla protesta dei tifosi contro Lotito

“Allo stesso tempo mi auguro che il presidente Lotito e i tifosi trovino un punto d’incontro. Perché essere tifosi della Lazio è una scelta particolare, veramente di parte, è una scelta di elite, minoranza qualificata. Se avessi voluto gioire, vincere trofei sarei diventato della Juve, dell’Inter, del Milan, ho scelto di essere della Lazio perché amo soffrire, amo anche concorrere a una gloria che talvolta è inaspettata”.

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