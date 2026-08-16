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Onorato: “Flaminio? Super novità entro fine mese!”

Published

42 minuti ago

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Onorato Stadio Flaminio parole

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, rispondendo a varie domande sulle proprie storie Instagram, ha parlato anche del Flaminio annunciando importanti novità entro fine mese.

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Le parole di Onorato sul Flaminio: importanti novità entro fine mese

“Che ne pensi del progetto stadio Flaminio?”. Breve ma incisiva la risposta: “Super novità entro fine mese”. Questo è quanto dichiarato dall’assessore capitolino, tra le altre cose anche grande tifoso biancoceleste. I tifosi laziali sono in attesa, il desiderio di tornare a casa è forte.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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