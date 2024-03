Scontro Okoli - Zaccagni: la spiegazione fatta ad Open Var

Tempo di lettura: < 1 minuto

OPEN VAR OKOLI ZACCAGNI - Durante l'ultima puntata di Open Var è stato rivelato l'audio tra l'arbitro e gli uomini presenti a Lissone in occasione del contatto contestato tra Zaccagni e Okoli.

Frosinone Lazio: l'analisi dello scontro Okoli - Zaccagni di Open Var

Al minuto 28 di Frosinone-Lazio Mattia Zaccagni, entrato in contatto con Okoli, cade davanti all'area di rigore. Ecco di seguito l'audio rivelato ad Open Var. In primis viene stabilito quello che può essere un fallo o meno. L'arbitro afferma che lascia giocare perché il pallone va al portiere e per lui c'era un fallo a favore del difensore, quindi concede il vantaggio. Non ravvisa quindi un fallo sull'attaccante che, eventualmente, lo dovrebbe valutare il Var. Ciò tuttavia non può accadere, non essendo rispettati tutti i criteri del DOGSO.