LAZIO LUCAS LEIVA – Lucas Leiva è l’uomo che, nella Lazio di Simone Inzaghi, dà equilibrio alla squadra. Il metronomo in mezzo al campo che detta i tempi e aiuta in fase difensiva. Il brasiliano, però, ha un problema al ginocchio che si porta dietro da tempo. Un’infiammazione cartilaginea, che ultimamente gli ha portato anche fastidi al menisco. E, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbe valutando insieme al club l’ipotesi operazione.

Lazio, ipotesi operazione per Leiva

Le opzioni al vaglio sarebbero due, considerando che un intervento in artroscopia terrebbe Leiva ai box per circa un mese. La prima sarebbe quella di operarsi, mettendo in conto che il campionato possa riprendere il 20 maggio o in estate; in questo caso avrebbe tutto il tempo per recuperare. Se invece la stagione dovesse riprendere prima e concludendosi in estate, per il brasiliano non ci sarebbe tempo di per programmare un’operazione tra una stagione e l’altra. A quel punto, la seconda ipotesi sarebbe quelle di procedere con delle cure conservative. La Lazio e Leiva riflettono, in attesa di capire il futuro del campionato.

