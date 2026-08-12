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Coppa Italia femminile: gli orari della Lazio Women nel secondo turno

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13 ore ago

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la Lega femminile ha reso note le date e gli orari del secondo turno di Women’s Cup, la Coppa Italia femminile. In tale occasione, le biancocelesti saranno impegnate contro il Parma, dopo ilo debutto al cospetto del Napoli.

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Le date e gli orari del secondo turno di Women’s Cup

Il match contro le emiliane è in programma il 30 agosto. Si giocherà alle ore 18 presso lo Stadio Mirko Fersini e sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube della SS Lazio.

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1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
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