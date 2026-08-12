LAZIO WOMEN
Coppa Italia femminile: gli orari della Lazio Women nel secondo turno
la Lega femminile ha reso note le date e gli orari del secondo turno di Women’s Cup, la Coppa Italia femminile. In tale occasione, le biancocelesti saranno impegnate contro il Parma, dopo ilo debutto al cospetto del Napoli.
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Le date e gli orari del secondo turno di Women’s Cup
Il match contro le emiliane è in programma il 30 agosto. Si giocherà alle ore 18 presso lo Stadio Mirko Fersini e sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube della SS Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Pt
|G
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|Bologna
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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