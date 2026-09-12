Ordine: “Vi spiego perché Amorim nutre simpatia per Gattuso”

Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale ha commentato la conferenza stampa di Ruben Amorim in vista del big match Lazio Milan di sabato pomeriggio.

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“All’improvviso Ruben Amorim ha tirato fuori gli artigli. Devono essere state le critiche diffuse dopo il pari di Torino con la Juve addizionate ai rischi di questo viaggio all’Olimpico con la Lazio capolista (terza trasferta in 4 partite). Di sicuro, dopo un inizio di conferenza molto politically correct, è spuntato fuori il nervo scoperto, quello di sentirsi quasi straniero in patria a Milanello, sottoposto a giudizi feroci per aver promesso il famoso ‘calcio dominante’ senza averlo ancora mostrato.

Dev’essere per questo che nutre una particolare simpatia per Rino Gattuso, definito una leggenda ma soprattutto un modello ‘perché dimostra in modo perfetto che nel calcio il talento da solo non basta’.

Ordine sull’umore di Amorim.

“Ecco allora gli effetti sull’umore di Amorim del pareggio di Torino. ‘Mi ha aperto gli occhi. Ho come l’impressione che non aspettavate altro, capisco voi italiani che guardate un allenatore straniero» la battuta ammorbidita con l’elogio del lavoro di Spalletti, «il vostro Spalletti che si è rivelato più bravo’. Sotto sotto è questo il tasto su cui ha lavorato nei giorni scorsi (‘spero che stiano ascoltando le mie parole’).

E tanto per essere chiaro, rivendica la propria identità quando gli propongono il paragone col modello ‘Como di Fabregas’. Qui la risposta è all’arsenico e vecchi merletti: ‘Io non ho mai copiato nessuno, ho il mio stile. Se volete il Milan come il Como dovete chiamare Fabregas!'”.

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