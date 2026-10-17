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L’Ordine dei giornalisti avvia un procedimento disciplinare per Capezzone

Published

29 minuti ago

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Ordine giornalisti contro capezzone

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti avrebbe avviato l’iter per un procedimento disciplinare nei confronti di Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, per la vicenda legata a Claudio Lotito.

Leggi anche: Capezzone: “La protesta esiste da anni, ma è stata sempre censurata”

Avviato l’iter disciplinare per Capezzone: sullo sfondo l’inchiesta legata a Lotito

Come riportato dall’editoriale Domani, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha avviato l’iter disciplinare nei confronti di Daniele Capezzone, nell’ambito di una situazione collegata all’inchiesta della Procura di Roma sulla presunta manipolazione del mercato nata dalle denunce presentate dal presidente della Lazio Claudio Lotito. L’indagine, partita dalle denunce del presidente biancoceleste, vede tra gli indagati Luigi Bisignani e i vertici di Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolino. Capezzone non risulta coinvolto nell’inchiesta giudiziaria e il procedimento disciplinare riguarda invece il suo ruolo professionale e la vicenda resta da chiarire.

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