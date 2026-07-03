INTERVISTE
Orlando: “Lotito, la piazza non ti vuole più e lo stadio sarà sempre vuoto, che aspetti a mollare?”
L’ex giocatore Massimo Orlando ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra i vari temi toccati si è soffermato anche sulla situazione in casa Lazio e sul presidente Lotito alla luce della protesta di ieri.
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Le parole di Orlando su Lotito
A chi manda un messaggio?
“A Lotito che deve lasciare la Lazio. Poi magari costruisce una grande squadra, glielo auguro anche a Gattuso, ma quando hai una piazza che non ti vuole più, che lo stadio sarà sempre vuoto, che aspetti a mollare?”
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