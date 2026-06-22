Orlando: “Malagò è un vincente, Mancini è la scelta giusta per la nazionale”

Massimo Orlando durante la sua intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, ha parlato del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò e del possibile ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Orlando su Malagò e su Mancini

Orlando su Mancini

“È inutile fare polemiche sul passato, sarà valutato per quello che farà da ora. Aspettiamo il suo lavoro, però di sicuro se arriva Mancini, arriva uno che il lavoro di ct lo ha fatto bene ed è una scelta giusta. Il presente è che almeno 20 nazionali vanno più veloci di noi e dobbiamo tornare ad essere competitivi”.

Orlando su Malagò

“È l’uomo giusto, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché c’è un grandissimo lavoro da fare. Malagò è un vincente, persona intelligente. Credo sia stimolante per lui andare in Federcalcio. E’ una sfida difficilissima, se dovesse riuscire per lui sarebbe una soddisfazione personale che in pochi possono pensare in una carriera. Dipenderà molto dalle persone che lavoreranno insieme a lui. Serve cambiare mentalità e non è facile”.

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