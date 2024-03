Orlando: "La sensazione è che con Lotito non si possa migliorare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORLANDO LAZIO LOTITO- La Lazio sta vivendo una settimana molto particolare. Dopo la sconfitta con L'Udinese Maurizio Sarri si è dimesso. Al suo posto contro il Frosinone ci sarà Martusciello, ma Lotito ha gìà un accordo con Tudor. Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW ma spostando il focus dal cambio in panchina alla figura di Lotito.

Le parole di Massimo Orlando

"Conosco un po' la storia della Lazio, che quando le cose non vanno bene c'è sempre il richiamo sulla non efficienza e non voglia di investire da parte di Lotito. Credo che il presidente vada valutato per quello che ha vinto, e ha vinto tanto. Con Lotito non c'è la sensazione che si possa migliorare però".