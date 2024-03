Orlando: "Penso che non ci sia più rapporto tra Sarri e la squadra"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORLANDO LAZIO INTERVISTA - L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto all'indomani del ko della Lazio contro l'Udinese per esprimere il suo pensiero sul difficile momento vissuto dai biancocelesti.

Le parole di Massimo Orlando dopo Lazio - Udinese

Questo il pensiero espresso da Massimo Orlando a TMW Radio: "Credo che allenarsi a Formello ora non sia facile, visto il momento. Penso che non ci sia più rapporto tra Sarri e la squadra, e di conseguenza neanche la società. E' tutto scollegato. Non so se sia giusto andara avanti fino in fondo, difficilmente Sarri fa regali dal punto di vista economico, ma in questo momento sono stati lanciati messaggi alla società eloquenti. Con certe sostituzioni sembra quasi voglia farsi mandare via. Devi recuperare con l'Udinese, è sempre fisso sul 4-3-3 e invece dovrebbe cambiare. Lo vedo al capolinea e stanco anche lui".

Sulle dimissioni di Sarri

"E' da un po' di tempo che so che lui e il suo staff pensano che sia invivibile la situazione a Roma. Fare altri due mesi così, dove non c'è più motivazione e legame, è difficile. Potrebbe arrivare a questa decisione".

Su una Lazio non all'altezza

"Sì, lo credo. Ma non perché è andato via Milinkovic. Lo scorso anno è andata oltre ogni aspettativa. Al 70% è colpa di Sarri perché ha accettato tante situazioni, ma anche la società ha lavorato male in sede di campagna acquisti".