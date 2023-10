Orrico su Sarri: "Esaspera tutto, il rischio è la confusione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORRICO INTERVISTA SARRI LAZIO- Anche l'ex allenatore dell'Inter Corrado Orrico ha detto la sua sulla Lazio e sulla delicata situazione intorno a Maurizio Sarri. Più mediatica che reale, forse, ma comunque emblematica della situazione biancoceleste. Ecco le parole dell'ex tecnico nell'intervista a TMW.

Le parole di Orrico nell' intervista su Sarri e la Lazio

“Il rischio di Sarri glielo dico io qual è: enfatizza in maniera ripetitiva dei concetti tattici che mandano al manicomio i giocatori. I suoi hanno un surplus di insegnamento, perché lui ne fa una questione di vita o di morte. Esaspera tutto ciò che caratterizza una squadra e i calciatori, sottoposti a questo lavoro, vanno in confusione: poi, intendiamoci, la Lazio ha perso un giocatore che vinceva da solo almeno 4-5 partite a campionato come Milinkovic-Savic e si sente tanto".