AIA, ora è ufficiale: Orsato è il nuovo designatore

L’Associazione Italiana Arbitri ripartirà da Daniele Orsato: è lui il nuovo designatore e responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale A e B. Prende il testimone da Dino Tommasi, che aveva svolto le funzioni di vicario dopo le dimissioni di Gianluca Rocchi, arrivate nel contesto dell’inchiesta arbitri.

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Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B: le altre nomine

Il mondo arbitrale è pronto a cambiare pagina. Come riportato da TMW, l’AIA ha deciso di ripartire da Daniele Orsato, che assumerà le vesti del nuovo responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale A e B e svolgerà la funzione di designatore. Per le categorie inferiori sono stati scelti Paolo Dondarini e Stefano Braschi come numeri uno rispettivamente della CAN C e D.

Le promozioni e dismissioni degli arbitri

Non solo il nuovo designatore: nel comunicato diffuso dall’AIA sono stati ufficializzati i nomi dei direttori di gara promossi dalla CAN C alla commissione principale. Si tratta di Marco Di Loreto (Terni), Mattia Drigo (Portogruaro), Dario Madonia (Palermo), Edoardo Manedo Mazzoni (Prato) e Alberto Poli (Verona). Non arbitreranno più in partite di Serie A e Serie B gli arbitri Rosario Abisso, Ivano Pezzuto e Marco Piccinini, ufficialmente dimessi per limite di permanenza nel ruolo, e Federico Dionisi e Luca Massimi, per motivate valutazioni tecniche.

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