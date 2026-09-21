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Orsato e la linea arbitrale: “L’obiettivo è favorire il gioco e non fischiare i minimi contatti”

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2 ore ago

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Pallone Serie A sul terreno dello stadio Olimpico Lazionews.eu

Il designatore arbitrale Daniele Orsato ha illustrato il nuovo metodo arbitrale intrapreso da inizio stagione nel corso del il meeting tra la Lega Calcio Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ed i 20 club del massimo campionato italiano presso il Centro VAR di Lissone.

Leggi Anche: Graziani: “La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente”

Le parole di Orsato sulla direzione arbitrale in Serie A

“L’obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti. Una linea che manterremo uguale fino al termine del campionato”

Come evidenziato dunque da Orsato la linea vista in queste prime giornate sarà mantenuta per tutto il corso della stagione. Due però gli errori ammessi dallo stesso Orsato nei casi di rigori non concessi: il primo alla prima giornata in Torino-Milan ed il secondo in Juventus-Atalanta del turno appena concluso.

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