Orsi: “Immobile? Chiacchiere da bar. Zaccagni può giocare a centrocampo”

FERNANDO ORSI INTERVISTA – L’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sulla squadra di Maurizio Sarri.

Le parole di Orsi

“Immobile? Chiacchiere da bar, i numeri dicono che negli ultimi anni è stato il giocatore con più gol in Italia, ricordo un campionato del mondo vinto dalla Francia con Giroud che fece pochi gol. Il centravanti devi valutarlo cosi come valuti un portiere, sono critiche abbastanza gratuite. Intanto lui è campione d’Europa, è il più forte centravanti in Italia, fortunatamente lo abbiamo”.

Luis Alberto

“Con lo Spezia ha fatto una partita meravigliosa, da giocatore universale è uno di quelli che si adattano subito. Per me non farà alcuna fatica, a meno che non voglia noi: dopo i primi due giorni di ritiro, credo abbia capito che in quella squadra può divertirsi”.

Mattia Zaccagni

“Con Sarri dovranno fare tutti un certo tipo di percorso tattico. Dovrà attendere ed imparare, ma per me lui può fare pure il centrocampista”.

