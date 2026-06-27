Orsi: “Lotito traballa, la squadra è fatta per giocare come vuole Gattuso”

L’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Radio, per parlare della gestione di Claudio Lotito e del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Orsi su Gattuso e su Lotito

Orsi su Lotito

“Delle persone mi hanno riferito una cosa sicura, il presidente Lotito sta traballando, sta perdendo qualche certezza. Non so a cosa porti, però mi aspetto qualcosa. Non è ancora successo niente dopo 5 mesi dalla parte della società, la calma piatta spesso porta a delle decisioni. La percezione che molti danno, parlando con persone interne al mondo Lazio, di un Lotito in difficoltà e affranto, non esiste”.

Orsi su Gattuso

“La squadra è fatta per giocare come vuole Gattuso, con ripartenze e velocità. La Lazio parte da una base media, in mezzo al campo mi sembra una squadra importante. Con un centravanti di qualità diventa buono anche l’attacco. La difesa è da rifare, i terzini ci sono ma a me non convincono. Terrei Tavares, ma a destra serve un titolare“.

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