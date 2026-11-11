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INTERVISTE

Orsi: “Lazio, ora devi lottare per la Champions!”

Published

2 ore ago

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Orsi Intervista Lazio

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto a Radio Radio per commentare l’inizio della Lazio in campionato, il pareggio nell’ultima uscita col Napoli e gli obiettivi da raggiungere per la squadra di Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Orsi nell’intervista sulla Lazio

Non è la Lazio che ha conquistato un punto, ma il Napoli. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 0-3, poi nel secondo c’è stata la reazione degli uomini di Allegri. La Lazio ha dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più forti del campionato e di meritare di essere al primo posto”.

“Adesso bisogna iniziare a giudicare la Lazio per gli obiettivi che gli si sono aperti. Poi se dovesse avere un crollo mi farei più di qualche domanda, sarei un giudice severo. Non penso sia possibile che dopo un inizio del genere la Lazio non sia in grado di lottare per la Champions“.

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