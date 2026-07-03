INTERVISTE
Osho: “Voglio che mio figlio trovi una squadra di cui essere orgoglioso”
Federico Palmaroli, in arte Osho, è stato uno dei tanti personaggi saliti sul palco durante la manifestazione dei tifosi della Lazio culminata ai piedi del Flaminio, a piazza Ankara.
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Le parole di Osho, salito sul palco durante la manifestazione dei tifosi della Lazio.
“Che meraviglia. Sono molto contento, soprattutto che anche tutti quelli che contestavano la Curva ora sono qui. Questa cosa un po’ mi fa ridere, ma adesso mi fa piacere. L’importante è che alla fine ci siamo ritrovati tutti. Poi penso ai Mondiali e al rammarico dell’Italia… ma la nostra patria è la Lazio, chi se ne frega del resto. Ho un figlio di un anno e gli ho già messo da parte la maglia dei -9. Voglio che trovi una squadra che lo renda orgoglioso di poter sognare quando avrà la capacità di poter tifare”.
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