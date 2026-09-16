Osho: “Continuerò lo sciopero, gli ultimi sviluppi mi preoccupano”

Federico Palmaroli, in arte Osho, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera in merito alla protesta del popolo laziale contro Lotito, toccando anche il tema dell’indagine della Procura di Roma emersa nelle ultime ore.

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Le parole di Osho sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

“Gli ultimi sviluppi? Più che sorpreso, direi che sono preoccupato. Mi sconcerta che ogni volta che c’è qualcuno che si mette di traverso a Lotito, venga subito attenzionato dalla magistratura. Non conosco i termini della nuova inchiesta, ma c’è un precedente: i tifosi processati per la presunta scalata del 2006 sono stati tutti assolti…”.

Osho sul suo sciopero “personale”.

“Se continuerò lo sciopero? Sì, anche se mi costa perché la Lazio di Gattuso è forte e mi piacerebbe andarla a vedere. Ho sofferto molto, sabato scorso, vedendo l’Olimpico in mano ai tifosi del Milan. Ma non c’è complotto, il nostro è solo un movimento d’opinione, la protesta è legata al modo in cui Lotito ha sempre trattato la storia della Lazio e noi tifosi. È il suo atteggiamento che non ci piace. Puoi anche vincere lo scudetto, ma ci vuole rispetto. Almeno quest’anno si è mosso sul mercato”.

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