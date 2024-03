Dramma Osvaldo: "Da tempo lotto contro la depressione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

OSVALDO DEPRESSIONE MESSAGGIO - Pablo Daniel Osvaldo esce allo scoperto, raccontando lo sviluppo di una malattia tremenda come la depressione. Ecco di seguito il messaggio d'aiuto lanciato dall'ex attaccante di Fiorentina, Inter, Juventus e Roma, nonché della Nazionale, sui social.

Osvaldo racconta la sua depressione sui social

Questo un estratto del drammatico video messaggio pubblicato da Pablo Daniel Osvaldo sui social: "Sento l'esigenza di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo condividerlo con voi, sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla che sia in qualche modo produttivo. Vi dico tutto questo perché credo che l'unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando".