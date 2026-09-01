CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, per l’attacco torna di moda Otele del Basilea: contatti in corso
Calciomercato Lazio: torna di moda l’attaccante del Basilea Philip Otele. Ecco i dettagli di seguito.
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Calciomercato : la Lazio su Otele del Basilea
AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE – Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso contatti tra Lazio e Basilea per l’attaccante Philip Otele. Il giornalista di Sky Sport in un altro post ha inoltre confermato anche la trattativa per Begraoui. Biancocelesti molto attivi nel reparto offensivo in queste ore.
Dall’Inghilterra sono sicuri: la Lazio sarebbe su Philip Otele, ex di Birmingham, Wolverhampton, Bournemouth e Celtic.
Per il ragazzo classe ’99, esterno, 8 gol e 30 assist in stagione con il Basilea. Prezzo dell’operazione? Circa 7 milioni di Euro.
Otele sarebbe l’alternativa a Cancellieri.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
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|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
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|5
|Atalanta
|6
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|6
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|Fiorentina
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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