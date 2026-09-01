Lazio, per l’attacco torna di moda Otele del Basilea: contatti in corso

Calciomercato Lazio: torna di moda l’attaccante del Basilea Philip Otele. Ecco i dettagli di seguito.

LEGGI ANCHE: Cardone: “La Lazio ha più prestigio della Premier, ma meno soldi…”

Calciomercato : la Lazio su Otele del Basilea

AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE – Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso contatti tra Lazio e Basilea per l’attaccante Philip Otele. Il giornalista di Sky Sport in un altro post ha inoltre confermato anche la trattativa per Begraoui. Biancocelesti molto attivi nel reparto offensivo in queste ore.

.@OfficialSSLazio, comtatti col Basilea per Philip Otele — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2026

Dall’Inghilterra sono sicuri: la Lazio sarebbe su Philip Otele, ex di Birmingham, Wolverhampton, Bournemouth e Celtic.

Per il ragazzo classe ’99, esterno, 8 gol e 30 assist in stagione con il Basilea. Prezzo dell’operazione? Circa 7 milioni di Euro.

Otele sarebbe l’alternativa a Cancellieri.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.