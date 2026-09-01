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Lazio, per l’attacco torna di moda Otele del Basilea: contatti in corso

Published

4 ore ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Calciomercato Lazio: torna di moda l’attaccante del Basilea Philip Otele. Ecco i dettagli di seguito.

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Calciomercato : la Lazio su Otele del Basilea

AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE – Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso contatti tra Lazio e Basilea per l’attaccante Philip Otele. Il giornalista di Sky Sport in un altro post ha inoltre confermato anche la trattativa per Begraoui. Biancocelesti molto attivi nel reparto offensivo in queste ore.

Dall’Inghilterra sono sicuri: la Lazio sarebbe su Philip Otele, ex di Birmingham, Wolverhampton, Bournemouth e Celtic.

Per il ragazzo classe ’99, esterno, 8 gol e 30 assist in stagione con il Basilea. Prezzo dell’operazione? Circa 7 milioni di Euro.

Otele sarebbe l’alternativa a Cancellieri.

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Giornalista pubblicista, da sempre appassionato di scrittura e di calcio, amo raccontare la Serie A, con anni di esperienza sul campo tra gli stadi italiani. Attualmente ricopre il ruolo di caporedattore di Lazionews.eu.

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