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CALCIOMERCATO LAZIO

Pablo Felipe proposto alla Lazio: resta caldo l’asse di mercato con il West Ham

Published

1 giorno ago

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West Ham

Pablo Felipe, calciatore di 22 anni di proprietà del West Ham, torna a orbitare in ottica Lazio soprattutto dopo la retrocessione degli Hammers in Championship: resta caldo l’asse di mercato con il club inglese.

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Calciomercato: Pablo Felipe proposto alla Lazio. Tutti gli aggiornamenti

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, l’agente Mendes, plenipotenziario procuratore dei calciatori e vero e proprio dominus del calciomercato mondiale, avrebbe proposto alla Lazio il calciatore Pablo Felipe, già accostato al club biancoceleste nello scorso mercato di gennaio. La retrocessione in Championship degli Hammers ha generato un fuggi fuggi da quel di Londra, ma la situazione di mercato è ancora in una fase del tutto ipotetica.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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