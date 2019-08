PADERBORN LAZIO – Dopo la vittoria di ieri contro il Bournemouth per 4-3,questo pomeriggio la Lazio ha rifilato un’altro poker battendo il Paderborn per 4-2, alla Benteler Arena. Decisive le reti per i biancocelesti di Caicedo, Cataldi e Lulic oltre all’autogol di Jans. Rivivi la cronaca LIVE.

Amichevole pre-season 2019-2020 Sabato 3 agosto 2019, ore 16:00 Benteler Arena

PADERBORN(4-4-2) – Huth; Jans, Hünemeier, Strohdiek, Holtmann; Pröger, Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei; Shelton, Mamba.

A disposizione: Ratajczak, Brüggemeier, Rumpf, Ritter, Souza, Bilogrevic, Kilian, Dörfler, Schwede, Kapic, Zolinski, Hilbner. All. Steffen Baumgart.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Milinkovic, Cataldi, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Wallace, Radu, Lazzari, Berisha, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

LA CRONACA

90’ – Finisce qui! Ancora un poker per i biancocelesti: a segno oltre all’autorete di Jans, Caicedo, Cataldi e Lulic

89’ – GOOOOL! Tacco di Correa per Lulic che di piatto richiude subito i conti

88’ 2-3 siglato dal Paderborn: Souza riapre il match

82’ – Altro cambio per Inzaghi: fuori Milinkovic dentro Berisha

68’ – Girandola di cambi per la Lazio: Inzaghi cambia tutta la squadra fatta eccezione per Milinkovic e Patric

67’ – Il Paderborn accorcia le distanze con Adjei

64’ – Ci prova Zolinski con un tiro a giro: pallone che finisce a lato di Strakosha

63’ – La Lazio lascia giocare il Paderborn, ma non concede spazi ai tedeschi

51’ Colpo di testa di Shelton che colpisce la traversa, si salva la Lazio.

46’- Inizia ora il secondo tempo: nessun cambio per i biancocelesti

45’ – Finisce qui il primo tempo: tris biancoceleste sul Paderborn

41’ – GOOOOL ! 3-0 Lazio: pasticcio della difesa del Paderborn, Jans insacca di testa nella propria porta in seguito ad un cross di Milinkovic

34’ – GOOOOL! Finta di Milinkovic, Cataldi batte la punizione dentro l’area del Paderborn e sigla il 2-0 biancoceleste.

33’ – Ci prova Jony, in due tempi respinge Huth, pallone che finisce ad un difensore del Paderborn che però effettua un retro passaggio rasoterra al portiere: l’arbitro concede alla Lazio la punizione a due dentro l’area tedesca.

22’ – Bella giocata di Adekanye, che prova il tiro con il sinistro: tiro che finisce però alto

19’ – GOOOOL! Bastos serve in area Patric: lo spagnolo prova la conclusione, Huth respinge ma sulla ribattuta Felipe Caicedo porta in vantaggio la Lazio.

16’ – Proteste della Lazio per un presunto fallo di mano in area del Paderborn, ma l’arbitro lascia correre.

13’ – Primo squillo della Lazio: conclusione di Milinkovic, conclusione che finisce di pochissimo fuori a lato di Huth

10’ – Che occasione per i tedeschi! Mischia in area biancoceleste sugli sviluppi di un corner: Milinkovic salva sulla linea

7’ – 0-0 tra Paderborn e Lazio, finora tedeschi più pericolosi dei biancocelesti

3’ – Ci prova subito il Paderborn con Adjei, Strakosha blocca in due tempi

1’ – Inizia ora il match della Benteler Arena