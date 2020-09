Tempo di lettura: < 1 minuto

PADOVAN INTERVISTA – Con i calendari ormai compilati, la Lazio inizia a scaldare i motori per la prima di Serie A. La squadra si sta preparando sia fisicamente che mentalmente per affrontare Champions e campionato senza sfigurare. Dopo l’ottima stagione passata, Inzaghi vuole confermarsi al livello delle altre due big italiane, Juventus e Inter. Ai microfoni di Sky Sport, Padovan ha parlato degli obiettivi della Lazio. Ecco le sue parole.

La stagione scorsa

“I biancocelesti lo scorso anno non iniziarono bene con qualche passaggio a vuoto, non sembrava la squadra che poi è diventata. Certamente quello che ci resta in mente è il post lockdown: la Lazio si è squagliata. Invece di dimostrarsi la più in forma, è risultata quella più angariata dagli infortuni, certamente, ma anche quella che correva di meno. Fa eccezione il grandissimo primo tempo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta”.

Gli obiettivi stagionali

“Quest’anno Immobile e compagni partono con responsabilità rinnovate: prima di tutto la Champions, poi chissà. Bisogna guardare in alto e puntare allo scudetto perché i tifosi lo meritano e se lo aspettano dopo l’annata passata. In Europa non si può più snobbare la competizione, la Champions merita di essere onorata e quindi ci vuole una rosa più larga, che era il difetto che aveva nello campionato passato. La partenza non è affatto facile in Serie A. Assieme alla Juventus, è la squadra con la partenza più difficile”.

