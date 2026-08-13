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INTERVISTE

Paganini: “Frattesi oggetto del desiderio di Roma e non solo. Ora la punta”

Published

8 ore ago

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Paganini intervista Frattesi Lazio

Il giornalista di Mediaset Paolo Paganini ha parlato di mercato in un’intervista per TMW Radio commentando anche il traferimento di Davide Frattesi alla Lazio.

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Le parole di Paganini nell’intervista su Frattesi alla Lazio

“È sempre stato l’oggetto del desiderio di tante squadre, dalla Roma al Napoli, passando per la Juve. Poi è sempre rimasto all’Inter. Non ha mai avuto una continuità di rendimento dopo Sassuolo, credo che questa sia un’opportunità importante. Magari la Lazio farà un’altra operazione importante sulla prima punta. È una Lazio che così almeno alza un po’ il livello”.

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