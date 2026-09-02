Connect with us

INTERVISTE

Paganini: “Il mercato più sorprendente è quello della Lazio”

Published

5 ore ago

on

Paganini intervista Lazio calciomercato

La Lazio ha convinto molti addetti ai lavori con questo suo calciomercato al punto che per il giornalista Paolo Paganini, lo ha detto in questa sua intervista per TMW Radio, la società biancoceleste rientra nella top 5 della sessione estiva di mercato.

LEGGI ANCHE: Dia, DS Rennes: “Non avevamo uno come lui in rosa”

Le parole di Paganini nell’intervista sul calciomercato della Lazio

“Il mercato più sorprendente? Per me è la Lazio per tante ragioni, considerato anche che potrebbe piazzare il colpo Icardi. Poi metto anche il Como, che ha messo quaranta milioni sull’unghia per Kean. Nel mercato conta la forza economica e loro ce l’hanno. La top 5 del mercato? Prima l’Inter, secondo il Como, terza l’Atalanta, quarta la Lazio e quinta la Roma”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI