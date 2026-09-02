INTERVISTE
Paganini: “Il mercato più sorprendente è quello della Lazio”
La Lazio ha convinto molti addetti ai lavori con questo suo calciomercato al punto che per il giornalista Paolo Paganini, lo ha detto in questa sua intervista per TMW Radio, la società biancoceleste rientra nella top 5 della sessione estiva di mercato.
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Le parole di Paganini nell’intervista sul calciomercato della Lazio
“Il mercato più sorprendente? Per me è la Lazio per tante ragioni, considerato anche che potrebbe piazzare il colpo Icardi. Poi metto anche il Como, che ha messo quaranta milioni sull’unghia per Kean. Nel mercato conta la forza economica e loro ce l’hanno. La top 5 del mercato? Prima l’Inter, secondo il Como, terza l’Atalanta, quarta la Lazio e quinta la Roma”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
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|3
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|2
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|3
|2
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|0
|2
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|0
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|0
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|0
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|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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