CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Milinkovic non andrà in Premier League, ormai è certo. Eppure, per il serbo potrebbe scatenarsi un’asta tutta italiana. Stando a quanto riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini, “Juventus e Inter una volta chiuse alcune cessioni (non facili) potrebbero nuovamente scontrarsi per Milinkovic Savic.” Difficile, ma non impossibile, ipotizzare che il club nerazzurro, dopo l’acquisto record di Lukaku, possa sborsare un’altra cifra importante per il centrocampista classe ’95.