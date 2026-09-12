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PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce
Le pagelle dei calciatori della Lazio nella sfida di Serie A contro il Milan, match valido per la 4a giornata di campionato: ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dalla redazione di Lazionews.eu.
Leggi anche: Gattuso: “Contro il Milan bisogna essere aggressivi, Tavares ha qualità tecniche da Real Madrid”
Le pagelle di Lazio Milan 2-2: i voti ai biancocelesti
- Christos MANDAS, 6,5 – Ha poche colpe nei gol subiti, mentre ne ha salvati almeno altri due potenziali. Sicuro e affidabile tra i pali, deve acquisire ancora un po’ di sicurezza con la palla tra i piedi.
- Floriani MUSSOLINI, 6 – Da 7 nei primi 45 minuti, poi va spegnendosi nel corso della ripresa. Bene l’asse con Cancellieri nella prima frazione di gioco, come anche le coperture difensive. Calo fisico evidente nel secondo tempo, condito da un po’ di nervosismo.
- Manuel LAZZARI, sv.
- Josip SUTALO, 6,5 – A scuola da Josip Sutalo, verrebbe da dire. Il croato sale in cattedra alla prima da titolare, dopo il forfait di Doekhi. Letture preventive perfette, anticipi, grande tecnica nelle uscite, ottimo nel gioco aereo, aiuta anche Provstgaard nelle sue marcature.
- Diogo LEITE, sv.
- Oliver PROVSTGAARD, 6 – Non ruba mai l’occhio, ma il suo lo fa sempre. Ha poche colpe nei due gol subiti.
- Nuno TAVARES, 6,5 – Semplicemente inarrestabile nel primo tempo. La cura Gattuso, almeno fino a questo momento, sta funzionando benissimo. Esplosivo in fase di spinta, molto migliorato anche nelle coperture, sempre pericoloso sulla sinistra: una garanzia.
- Davide FRATTESI, 5,5 – Un gol sfiorato nel primo tempo, e poco più. L’ex Inter è calato un po’ di tono sul finire del primo tempo, per poi scomparire del tutto nella ripresa. Le fatiche delle prime tre uscite si sono fatte sentite tutte.
- Reda BELAHYANE, 6 – Non ai livelli di Udine, ma una gara pulita la sua. Sufficiente nelle uscite e nel ripulire la palla, un po’ deficitario in fase di impostazione. Nel secondo tempo patisce la gabbia creata dal centrocampo rossonero.
- Kenneth TAYLOR, 6 – Durato un tempo, come tutta la squadra. Suo l’assist per il secondo gol di Noslin, come da lui sono passati gran parte dei palloni nei primi 45 minuti. Poi, nella ripresa, il crollo fisico.
- Albert GUDMUNDSSON, sv.
- Matteo CANCELLIERI, 7 – E’ suo il gol che sblocca la sfida; attacco perfetto dello spazio su assist di Zaccagni, anticipo sul difensore rossonero e palla che buca il sette. Buono anche l’asse sulla destra con Floriani Mussolini, sempre pericoloso nei primi 45 minuti.
- Gustav ISAKSEN, 5,5 – Non riesce a creare pericoli, anche per il poco sostegno dei compagni nei secondi 45 minuti. Paga l’essere entrato in una fase della gara a completa trazione rossonera.
- Tijjani NOSLIN, 6,5 – Un gol sporco, ma preziosissimo, che è valso il raddoppio. La scelta di Gattuso di schierarlo dal primo minuto ha premiato, il feeling con il campo lo sta ritrovando: l’olandese può rappresentare il vero uomo in più per questa Lazio.
- Andrea PINAMONTI, 5 – Viene inserito da Gattuso nella ripresa per la difesa nel gioco aereo e per far salire la squadra, ma non riesce in nessuno dei due intenti. Paga la stanchezza complessiva della squadra e il forcing asfissiante del Milan nei secondi 45 minuti.
- Mattia ZACCAGNI, 6 – Suo l’assist per il primo gol di Cancellieri, pregevole nella fattura, ma poi il capitano perde smalto, soprattutto nella ripresa.
Gennaro GATTUSO, 6,5 – Un grandissimo primo tempo, vanificato da un secondo tempo inesistente. Evidente il crollo fisico nella ripresa che ha agevolato anche la rimonta del Milan. In ogni caso, 10 punti nelle prime 4 giornate sono uno splendido inizio.
di Claudio Troilo
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|4
|Como
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|5
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