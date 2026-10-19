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Juventus 0-3 Lazio, le pagelle dei quotidiani: anche dei 9 per Gattuso!
Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani con i giudizi ai giocatori della Lazio nella vittoria per 0-3 sul campo della Juventus.
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Juventus 0-3 Lazio: le pagelle dei biancocelesti
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani M. 7, Sutalo 7.5, Provstgaard 8, Nuno Tavares 8; Frattesi 6.5, Belahyane 7, Taylor 7.5 (Dele-Bashiru 24′ st 7); Isaksen 8.5 (Lazzari 34′ st s.v.), Noslin 6.5 (Pinamonti 24′ st 6.5), Zaccagni 7 (Pedraza 40′ st s.v.). All. Gattuso 9.
IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani M. 6.5, Sutalo 7.5, Provstgaard 8.5, Nuno Tavares 7.5; Frattesi 7, Belahyane 7, Taylor 8 (Dele-Bashiru 24′ st 7.5); Isaksen 8.5 (Lazzari 34′ st 6), Noslin 7 (Pinamonti 24′ st 7), Zaccagni 7.5 (Pedraza 40′ st 6). All. Gattuso 9.
TUTTOSPORT – Mandas 6, Floriani M. 6.5, Sutalo 7, Provstgaard 7.5, Tavares 6.5, Frattesi 6.5, Belahyane 7, Taylor 6.5, Dele Bashiru 7 (24′ st), Isaksen 7, Lazzari (34′ st) ng, Noslin 5.5, Pinamonti (24′ st) 6.5, Zaccagni 7, Pedraza (41′ st) ng, Gattuso 7.5.
IL MESSAGGERO – Mandas 6.5; Floriani M. 7, Sutalo 7, Provstgaard 8, Nuno Tavares 7.5; Frattesi 7, Belahyane 7, Taylor 7 (Dele-Bashiru 24′ st 7); Isaksen 8 (Lazzari 34′ st s.v.), Noslin 6 (Pinamonti 24′ st 6), Zaccagni 7 (Pedraza 40′ st s.v.). All. Gattuso 8.
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