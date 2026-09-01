Pagellone calciomercato Lazio 2026: colpo Frattesi, sorpresa Gudmundsson. Tutti i voti

La finestra estiva di calciomercato relativa alla stagione 2026/2027 si è appena conclusa e anche per la Lazio è arrivato il tempo dei voti, da Frattesi a Gudmundsson passando per Pinamonti: questo è il Pagellone di Lazionews.eu dedicato agli acquisti e alle cessioni del club biancoceleste.

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Il pagellone del calciomercato della Lazio 2026

Il pagellone dei colpi in entrata

FRATTESI 8 – Rimasto forse troppo a lungo all’Inter, oggi arriva alla Lazio ed è già l’uomo in più. I biancocelesti chiudono l’operazione in prestito per 5 milioni più il riscatto fissato intorno ai 10.

– Rimasto forse troppo a lungo all’Inter, oggi arriva alla Lazio ed è già l’uomo in più. I biancocelesti chiudono l’operazione in prestito per 5 milioni più il riscatto fissato intorno ai 10. PINAMONTI 7 – Può essere il centravanti da doppia cifra che è mancato negli ultimi anni, è passato dal Sassuolo alla Lazio in cambio di 3 milioni subito più altri 9 di bonus.

– Può essere il centravanti da doppia cifra che è mancato negli ultimi anni, è passato dal Sassuolo alla Lazio in cambio di 3 milioni subito più altri 9 di bonus. GUDMUNDSSON 7 – Nonostante porti qualità e tecnica alla rosa biancoceleste, rimane da capire quale sarà il suo ruolo all’interno dello scacchiere di Gattuso. Per caratteristiche può giocare come prima punta, ala destra e, all’occorrenza, mezzala. La Fiorentina lo ha lasciato partire in prestito: diritto di riscatto intorno ai 13 milioni.

– Nonostante porti qualità e tecnica alla rosa biancoceleste, rimane da capire quale sarà il suo ruolo all’interno dello scacchiere di Gattuso. Per caratteristiche può giocare come prima punta, ala destra e, all’occorrenza, mezzala. La Fiorentina lo ha lasciato partire in prestito: diritto di riscatto intorno ai 13 milioni. SUTALO 6,5 – Giocatore di comprovata esperienza internazionale, passa dall’Ajax alla Lazio in prestito. Il club ha pagato 3 milioni subito più altri 7,5 in caso di riscatto. Ad oggi l’incognita più grande è la condizione fisica.

– Giocatore di comprovata esperienza internazionale, passa dall’Ajax alla Lazio in prestito. Il club ha pagato 3 milioni subito più altri 7,5 in caso di riscatto. Ad oggi l’incognita più grande è la condizione fisica. DOEKHI 6 – Difensore esperto e robusto che ha fatto della continuità la sua arma migliore negli ultimi anni, quest’estate si è svincolato dall’Union Berlino ed è arrivato a parametro zero.

– Difensore esperto e robusto che ha fatto della continuità la sua arma migliore negli ultimi anni, quest’estate si è svincolato dall’Union Berlino ed è arrivato a parametro zero. PEDRAZA 6 – Anche lo spagnolo è arrivato a Roma gratis per giocarsi il posto da titolare sulla corsia mancina. Ha lasciato la Spagna dopo aver dedicato praticamente l’intera carriera al Villarreal.

– Anche lo spagnolo è arrivato a Roma gratis per giocarsi il posto da titolare sulla corsia mancina. Ha lasciato la Spagna dopo aver dedicato praticamente l’intera carriera al Villarreal. GALASSI 6 – Arrivo tutto da valutare quello dell’ex Real Madrid che per 4 milioni è diventato un nuovo calciatore della Lazio. In questo momento si sta ambientando in Primavera, ma presto potrebbe trovare spazio in Prima Squadra.

Il pagellone dei colpi in uscita

GILA 7 – Probabilmente la cessione più dolorosa per la Lazio che è comunque riuscita, ad un anno dalla scadenza del contratto, ad ottenere 30 milioni di euro dal Milan.

– Probabilmente la cessione più dolorosa per la Lazio che è comunque riuscita, ad un anno dalla scadenza del contratto, ad ottenere 30 milioni di euro dal Milan. PROVEDEL 7 – Anche per il portiere la cessione era nell’aria, alla fine la Lazio lo ha ceduto all’Inter riuscendo ad incassare 3 milioni di euro dal suo cartellino.

– Anche per il portiere la cessione era nell’aria, alla fine la Lazio lo ha ceduto all’Inter riuscendo ad incassare 3 milioni di euro dal suo cartellino. DIA 6,5 – Riscatto e poi partenza per Dia che dopo i due anni di prestito alla Lazio è stato girato ai francesi del Rennes in cambio di circa 9 milioni.

– Riscatto e poi partenza per Dia che dopo i due anni di prestito alla Lazio è stato girato ai francesi del Rennes in cambio di circa 9 milioni. RATKOV 6 – Una vera e propria meteora della Lazio. Arrivato a gennaio, è andato via in estate. Il suo cartellino è stato girato al Levante per 1 milioni di euro, il riscatto ne vale 14. Anche qui, si attende l’ufficialità.

– Una vera e propria meteora della Lazio. Arrivato a gennaio, è andato via in estate. Il suo cartellino è stato girato al Levante per 1 milioni di euro, il riscatto ne vale 14. Anche qui, si attende l’ufficialità. ARTISTICO 6 – Mai realmente nei piani della Lazio, quest’estate il club si è liberato del suo cartellino cedendolo al Padova in cambio di 3,5 milioni.

– Mai realmente nei piani della Lazio, quest’estate il club si è liberato del suo cartellino cedendolo al Padova in cambio di 3,5 milioni. GIGOT 6 – La separazione era vicina e alla fine le parti hanno optato per la risoluzione del contratto. Nessun nuovo club per il francese che attualmente si aggiunge all’elenco dei calciatori svincolati.

– La separazione era vicina e alla fine le parti hanno optato per la risoluzione del contratto. Nessun nuovo club per il francese che attualmente si aggiunge all’elenco dei calciatori svincolati. BASIC 5,5 – Dopo settimane passate a trattare per il rinnovo, alla fine i capitolini hanno salutato il croato che dopo essersi svincolato ha trovato l’accordo con il Venezia.

– Dopo settimane passate a trattare per il rinnovo, alla fine i capitolini hanno salutato il croato che dopo essersi svincolato ha trovato l’accordo con il Venezia. HYSAJ 6 – Il terzino ex Napoli era da tempo fuori dal progetto tecnico della Lazio. Lo scarso utilizzo, l’età avanzata e lo stipendio superiore ai 2 milioni hanno portato i biancocelesti a salutare il giocatore albanese senza troppi rimpianti.

Il terzino ex Napoli era da tempo fuori dal progetto tecnico della Lazio. Lo scarso utilizzo, l’età avanzata e lo stipendio superiore ai 2 milioni hanno portato i biancocelesti a salutare il giocatore albanese senza troppi rimpianti. CALVANI 6 – Il giovane terzino sinistro della Primavera biancoceleste è stato girato al Milan per circa 2,5 milioni. L’abbondanza di calciatori in quella zona del campo ha spinto la dirigenza capitolina a non puntare sul classe 2008.

Il giovane terzino sinistro della Primavera biancoceleste è stato girato al Milan per circa 2,5 milioni. L’abbondanza di calciatori in quella zona del campo ha spinto la dirigenza capitolina a non puntare sul classe 2008. PEDRO 6 – Ha fatto la storia del calcio mondiale e quella recente della Lazio. L’apice nella stagione di mister Baroni, in cui il campione spagnolo ha messo a referto 14 reti. A 39 anni era inevitabile separarsi, seppur con qualche lacrimuccia.

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