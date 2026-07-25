Paglia: “Flaminio e Nasdaq sono invenzioni. Lotito? Ecco quando venderà la Lazio”

Guido Paglia, intervenuto sulle frequenze di Radiosei nel corso della trasmissione “Sei Volte Buongiorno”, ha parlato dello stallo che vive la Lazio e del futuro del presidente Claudio Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: Women, Sciabica si presenta: “Ho scelto la Lazio per la storia”

Le parole di Paglia nell’intervista sulla Lazio

“Nella Lazio non accade nulla, tutto fermo. Peggio di uno stagno. Il Flaminio? Non ci credo in alcun modo. Ci sarà sempre una Soprintendenza a bloccare tutto. Credo che nessuno autorizzerà uno stadio diverso da quello attuale. Se anche si superasse la Conferenza Servizi, ci sarebbe sempre un ricorso. Ricordo che quando ci provammo con Cragnotti, subito si mise in moto una cooperativa di magistrati che risiedeva ai Parioli”.

Paglia sulla quotazione al Nasdaq

“La Lazio quotata al Nasdaq? Ma credete veramente che l’ambasciatore Usa Fertitta si possa occupare della quotazione della Lazio. Aggiungo che poi ci sarebbe il problema investitori, ovvero la platea che dovrebbe credere a questo progetto”.

Paglia sul futuro di Lotito

“La Lazio, considerate le difficoltà ad aumentare i ricavi, tra qualche anno potrebbe ricadere nell’ipotesi di obbligo di ricapitalizzazione prevista dal 2446 del Codice Civile? Io credo che il ciclo di Lotito alla Lazio sia finito. Penso che la scadenza alla guida della Lazio possa essere individuata nel luglio 2027. Ovvero, mi riferisco al termine dell’attuale stagione calcistica.

Lotito pensa di essere un grande politico, ma io credo che quando ci sarà la decisione della sua ricandidatura alle Politiche, lo stesso suo partito gli dirà che se vuole ricandidarsi dovrà cedere la Lazio. Osservo dei movimenti e delle situazioni che mi fanno credere a questo epilogo. Ripeto, finché ci sarà Lotito, io che sono un elettore di centrodestra. non darò il mio voto. E come me sono in tanti, tanti, tanti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP