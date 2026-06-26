Paglia: “Lotito non fa passi indietro perché si crede il più bravo e onesto”

In un’intervista nel corso della trasmissione “I Soliti Noti”, in onda su Cittaceleste TV, Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione della Lazio ai tempi di Cragnotti, è andato nuovamente all’attacco di Claudio Lotito, augurandosi presto un passo indietro del presidente per concentrarsi sulla carriera politica. Ecco le sue parole.

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Le parole di Paglia nell’intervista sul presidente della Lazio Claudio Lotito e sulla sua carriera politica

“Non ha mai accettato di arrivare al punto di un’offerta ufficiale. Comunque quando Luigi Bisignani ha fatto il pezzo, lui ha fatto un comunicato di smentita, molto duro. Come mai non l’ha fatto quando io gli ho scritto che Rocco Commisso era interessato? Lui non lo ammetterà mai, ma mai si immaginava che si potesse arrivare a questo punto, a questa ondata di protesta, di articoli, di prese di posizione. Sono convinto che lui sia preoccupato, ripeto non lo ammetterà mai, perché lui naturalmente non si preoccupa, è superiore, non commette errori, i tifosi sono degli stro*zi, ma lui una preoccupazione comincia ad averla, anche perché il comunicato del tifo organizzato è molto preciso, cioè sono soldi che verranno a mancare. Già mancano quelli dell’Europa, mancando anche quelli degli abbonamenti e naturalmente una quota consistente di biglietti al botteghino, con quali soldi si va avanti?”.

Sulla sua carriera politica

“Se lui ha l’interesse di continuare la sua carriera politica, forse dovrà prendere determinate decisioni, forse dovrà fare un pò meno lo schizzinoso, forse dovrà considerare – ripeto non lo farà mai ufficialmente – perché sarebbe un’ammissione, un passo indietro e lui passi indietro non li fa perché è il più bravo, il più onesto, il più grande. Evidentemente anche cresciuto, è diventato 1 metro e 90, non lo sappiamo ma può essere, non mi meraviglio più di niente. Questo dobbiamo considerare, che in una situazione politica come questa, mi pare complicato che lui possa continuare ad usufruire di un credito presso il partito che l’ha portato a fare il senatore della Repubblica. Questo credo che lo faccia pensare, lo faccia riflettere, spero che qualcuno glielo comunichi dicendo ‘guarda non verrai ricandidato se continui con questo atteggiamento’. Questa è l’unica speranza concreta di cui mi sento di parlare.”

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