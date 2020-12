Tempo di lettura: < 1 minuto

PAGLIARI LAZIO INZAGHI – In giornata ha parlato ai microfoni di TMW Radio il fondatore dell’agenzia Player Management, Silvio Pagliari. L’agente ha parlato del percorso svolto fino ad ora dalle big di Serie A e ha espresso un proprio giudizio sull’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. A seguire le sue dichiarazioni.

Le parole di Pagliari

“Per lo scudetto vedo sempre favorite Juventus e Inter, per me hanno qualcosa in più sulle altre. A deporre in favore dell’Inter c’è il fatto che la Juventus potrebbe andare avanti in Champions, mentre loro hanno solo il campionato. Quello per cui la Lazio l’anno scorso avrebbe potuto approfittarne, prima che succedesse tutto quello che sappiamo. Simone Inzaghi se fosse uno straniero l’avremmo incensato tra i migliori allenatori a livello europeo. Per me è tra i migliori in circolazione, tanto di cappello. La pandemia ha creato un’alterazione dei valori dei calciatori, perché ci sono quelli che si esaltano davanti a 60mila spettatori. Voglio rivedere queste stesse squadre col pubblico: sono convinto che ci saranno valori diversi. E la Lazio, dato che in campo ha animali veri, ci ha perso”.

