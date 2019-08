LAZIO PAIDEIA LAZZARI – Brutta tegola in casa Lazio, che deve fare i conti con l’infortunio di Manuel Lazzari. L’esterno biancoceleste, alle 15.30, deve infatti sottoporsi ad un intervento presso la clinica Paideia alla mano destra per ridurre la frattura al III metacarpo. La speranza è quella che l’ex spallino possa farcela almeno per il derby; nella peggiore delle ipotesi, l’italiano rientrerà in campo dopo la sosta di settembre.

