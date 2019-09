PAIDEIA ADEKANYE – Pomeriggio di controlli, per Bobby Adekanye. L’attaccante della Lazio infatti si è recato quest’oggi in Paideia per degli accertamenti dopo una leggera botta ricevuta durante l’allenamento. L’ipotesi è quella di una lesione, ma bisognerà aspettare le prossime ore per valutare l’entità del danno.