LAZIO PAIDEIA – Pomeriggio di visite, per Luiz Felipe. Il giovane difensore biancoceleste si è infatti recato in Paideia per degli accertamenti volti verificare le condizioni della gamba sinistra. Il brasiliano è stato infatti impegnato con la sua Nazionale, in campo nella gara contro la Colombia, in panchina nel match col Cile. In vista della ripresa del campionato domenica, lo staff medico valuterà l’eventuale disponibilità o meno del classe ’97.