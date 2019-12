Tempo di lettura: < 1 minuto

PAIDEIA CONTROLLI LULIC LAZIO – Nella giornata di oggi, dopo Vavro, anche Senad Lulic si è recato in Paideia per alcuni accertamenti alla gamba sinistra. Il bosniaco, che ieri non è sceso in campo nella partita contro il Rennes, dopo la ripresa degli allenamenti a Formello, ha svolto degli controlli nel tardo pomeriggio.

La situazione

Gli accertamenti hanno scongiurato lesioni o danni importanti al ginocchio. Senad Lulic ha subito comunque un trauma, con interessamento del collaterale mediale. Il capitano rischia di restare fuori fino al nuovo anno, con la trasferta di Cagliari e la Supercoppa che non dovrebbero vederlo tra i protagonisti.