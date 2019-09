PAIDEIA LAZZARI – Pomeriggio di controlli, per Manuel Lazzari. L’esterno biancoceleste, infortunatosi alla mano durante l’ultima amichevole estiva della Lazio, si è recato in Paideia molto probabilmente per monitorare la situazione. Praticamente certa la sua presenza mercoledì a San Siro, quando scenderà in campo contro l’Inter.